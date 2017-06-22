أعلنت بلجيكا يوم الخميس، أن طيران التحالف الدولي الذي يشن ضربات ضد تنظيم "داعش" في سوريا، علق طلعاته الجوية غرب الفرات , استجابة للتحذير الروسي, بعد حادثة استهداف التحالف طائرة تابعة لسلاح الجو السوري في الرقة.

وقال قائد القوات الجوية البلجيكية فريديريك فانسينا، حسب وكالة (سبوتنيك) ان "طائرات التحالف لم تحلق فوق الأراضي السورية غرب نهر الفرات في يومي الـ20 والـ21 من حزيران استجابة لتحذير وزارة الدفاع الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت الاثنين الماضي، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية ستواكب أي أجسام طائرة بما فيها المقاتلات والطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي وسيتم رصدها غرب نهر الفرات باعتبارها أهدافا جوية.

وأشار قائد القوات الجوية البلجيكية فريديريك بهاذ الصدد، إلى أن الروس يملكون رادارات وصواريخ في غاية الفعالية.

وكان التحالف الدولي, أعلن يوم الاثنين, عن تعديلات أجريت على مناطق عمل الطيران الأمريكي في سماء سوريا, وذلك عقب التهديد الروسي باستهداف أي جسم طائر, على خلفية إسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة.

واسقط طيران التحالف يوم الأحد طائرة تابعة للجيش النظامي في الرقة، بحجة أنها ألقت قنبلة بالقرب من موقع "لقوات سوريا الديمقراطية" , لكن السلطات السورية أكدت أن هذه الطائرة التابعة لسلاح الجو السوري كانت في مهمة ضد مواقع "داعش" في المنطقة التي أسقطت فيها.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق