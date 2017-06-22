أعلنت تركيا, يوم الخميس, أن الولايات المتحدة الامريكية أبلغتها باسترجاع الأسلحة التي سلمتها لوحدات "حماية الشعب الكردية", بعد هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية"(داعش).

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بعث برسالة لوزير الدفاع التركي فكري إشيق قال فيها إن "الولايات المتحدة أبلغت تركيا بالأسلحة التي قدمتها لوحدات "حماية الشعب", وبأنها ستمدها بقوائم شهرية لهذه الأسلحة".

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وذكرت المصادر أن ماتيس أبلغ إشيق في رسالته بأن الولايات المتحدة "ستتخذ إجراءات حازمة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية وإن العرب سيمثلون 80 في المئة من القوات التي ستسعى لاستعادة مدينة الرقة من قبضة "داعش".

وقررت واشنطن تزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة لدعم عملياتهم ضد تنظيم "داعش", وبدأت مؤخرا بإرسال معدات وأسلحة إلى العناصر الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية .

وأثار هذا الموضوع خلافات بين واشنطن وتركيا هذا الامر, حيث تعتبر الأخيرة المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .