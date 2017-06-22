قال وزير الخارجية سيرغي لافروف, يوم الخميس, انه بدأ يلاحظ ظهور "بوادر إيجابية" في مختلف أطياف المعارضة السورية, بالاتجاه نحو الحوار مع الحكومة لتسوية الأزمة السورية, لكن اشار الى ان ممثلي المعارضة السورية الخارجية بدأوا "يخسرون نفوذهم تدريجيا".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف, خلال لقائه رئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا، ان "جهود مختلف أطياف المعارضة أصبحت محورية بالنسبة للعديد من السوريين المعنيين بمصير سوريا".

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واشار لافروف الى التراجع التدريجي لنفوذ ممثلي المعارضة الخارجية الذين "تعودوا على العمل حصرا على أساس توجيه الإنذارات وطرح الشروط المسبقة، والذين كانوا يهتمون بطرح أفكار مموليهم الخارجيين بقدر أكبر من مصالح الشعب السوري".

واجرت موسكو , خلال فترة الازمة السورية, عدة لقاءات واجتماعات مع ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا.

واعتبر لافروف ان انطلاق الحوار السوري وإنشاء مناطق تخفيف التوتر "يسمح بالانتقال من المواجهة بين الحكومة والمعارضة إلى التعاون في محاربة الإرهاب".

من جهته, ان المعارضة وروسيا وروسيا معنيتان بقدر كبير بالحرب على الإرهاب بسوريا", واصفا الدور الروسي بأنه "مهم".

واكد الجربا دعمه للجهود الروسية حول سوريا, معربا بان يسفر اجتماع جنيف عن حلول خلاقة للدفع باتجاه التسوية السياسية", مشددا على "حوار سوري سوري بين الموالاة والمعارضة بمشاركة كافة القوى لإيجاد حل سياسي".

ومن المقرر عقد الجولة السابعة للمفاوضات السورية في جنيف في 10 تموز، بعد إجراء لقاء بأستانا في 4-5 من الشهر ذاته.

واستضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.