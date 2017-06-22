تواصلت العمليات العسكرية للجيش النظامي, يوم الخميس, في حي جوبر وعين ترما شمال شرق العاصمة, بالتزامن مع استهداف عدة احياء بدمشق بالرصاص المتفجر.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة استهدفت تحركات للمجموعات المسلحة في محور عين ترما بريف دمشق وسط اشتباكات عنيفة .

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن وقوع معارك على جبهات حي جوبر في محاولة من النظامي اقتحام الحي تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وتزامنت العمليات العسكرية مع سقوط عدد من طلقات الرصاص المتفجر على احياء شرق العاصمة ( الزبلطاني - دمشق القديمة - العباسيين -شرقي التجارة - القصاع ), مااسفر عن اصابة امرأة بشظايا رصاصة متفجرة في حي القصاع.

وسقطت خلال اليومين الماضيين قذائف ورصاص متفجر استهدفت عدة احياء في دمشق, ما اسفر عن اصابات.

وبدأ الجيش النظامي صباح الثلاثاء عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة.

وتمكن الجيش النظامي في الأشهر الماضية من فرض سيطرته وضرب طوق على معظم مناطق دمشق بعمليات عسكرية أفضت إلى اتفاقات تسوية، ولم يبق للمعارضة إلا عدة جيوب في جوبر ، وفي محيطها الغوطة الشرقية والجزء الجنوبي "مخيم اليرموك وجواره".