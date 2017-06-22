أعلنت استراليا, يوم الخميس, عن استئناف ضرباتها الجوية في سوريا, ضمن التحالف الدولي, وذلك بعد تعليقها لمدة يومين, على خلفية التهديدات الروسية باستهداف أي جسم طائر, رداَ على اسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب الرقة.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان الحكومة الاسترالية اتخذت استراليا قرارا باستئناف الضربات في سوريا بعد تقييم التصريحات الروسية, لكن لم تحدد موعدا لاستئناف الضربات.

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وكانت استراليا أعلنت , الثلاثاء, تعليق ضرباتها الجوية في سوريا ، في إجراء وقائي، بعد تعليق موسكو مذكرة أمن تحليق الطيران في سوريا مع واشنطن.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية, الاثنين, من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, كما علقت العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية.

وقرر التحالف اجراء تعديلات على مناطق عمل الطيران الأمريكي في سماء سوريا, وذلك عقب التهديد الروسي باستهداف أي جسم طائر, على خلفية إسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة.

وجاء التهديد الروسي ردا على اسقاط طيران التحالف يوم الأحد طائرة تابعة للجيش النظامي في الرقة، بحجة أنها ألقت قنبلة بالقرب من موقع "لقوات سوريا الديمقراطية" , لكن السلطات السورية أكدت أن هذه الطائرة التابعة لسلاح الجو السوري كانت في مهمة ضد مواقع "داعش" في المنطقة التي أسقطت فيها.