المكسيك تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتقصيها من كأس القارات روسيا 2017 اخبار الرياضة شارك

تغلبت المكسيك على نيوزيلندا 2-1 الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وسجل راوول خيمينيز (54) وأوريبي بيرالتا (73) للمكسيك، بعد أن تقدم كريس وود لنيوزيلندا (42).



وتصدرت المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال الفائزة على روسيا 1-صفر في حين تملك الأخيرة 3 نقاط ونيوزيلندا بلا رصيد.



وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي البرتغال مع نيوزيلندا، والمكسيك مع روسيا علماً بأن التعادل يكفي الأولى للتأهل إلى نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.



وتقدم المنتخب الأوقياني اللاهث وراء أول انتصار له في هذه البطولة بعد مشاركات عدة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة قائده كريس وود.



لكن المنتخب المكسيكي رمى بثقله في الشوط الثاني ونجح أولاً في إدراك التعادل بعد هجمة رائعة تبادل فيها أكثر من لاعب مكسيكي الكرة قبل أن تصل إلى خيمينيز داخل المنطقة فاستدار على نفسه وسار بها خطوة قبل أن يسددها قوية في سقف الشباك (54)، قبل أن يضيف بيرالتا الهدف الثاني بتسديدة بيسراه اصطدمت بالقائم وتابعت طريقها داخل الشباك النيوزيلندية مانحاً نقاط المباراة الثلاث وصدارة المجموعة لفريقه (73). سيريانيوز 2017-06-22 00:13:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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