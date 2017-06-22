كشفت "ال جي" رسمياً عن هاتف G6 Plus، بنفس تصميم وأبعاد وشكل G6 مع شاشة تغطي معظم الواجهة الأمامية للهاتف.

وبحسب "آردرويد"، فإن الهاتف الجديد يأتي بنسبة أبعاد 18:9 وبدقة فائقة +QHD، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 وكاميرتين خلفيتين مع حساس بصمة على اللوحة الخلفية للهاتف، بينما كانت التحسينات التي طالت الهاتف، في عتاده الداخلي وخاصة الذواكر.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 غيغابايت، بمعالج Snapdragon 821.

ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي التي كانت مقتصرة على نسخ LG G6 في سوق الولايات المتحدة، مع توفير معالج صوتي يوفر إظهار الصوت عالي النقاوة، إضافة إلى سماعات عالية الجودة من شركة B&O.