عقدت شركة "تايم وارنر" صفقة إعلانات ومحتوى بقيمة 100 مليون دولار لمدة عامين فقط مع "سناب شات".

وبحسب "رويترز" فلإن "تايم وارنر" ستقوم من خلال الصفقة بعرض إعلانات ومحتوى يخص شركاتها وقنواتها وعلاماتها التجارية المعروفة مثل Turner و Warner Bros وHBO، كمقاطع فيديو قصيرة من برامجها ومسلسلاتها عبر "سناب شات".

وأكدت "تايم وارنر" أنها ستبث ثلاثة مسلسلات يومياً بحلول نهاية العام، بينما تعرض "سناب شات" حالياً مسلسل واحد يومياً بحلقة قصيرة يتراوح طولها من 3-5 دقائق.

وتستفيد "تايم وارنر" من الصفقة، بتسويق أفلامها ومسلسلاتها عبر "سناب شات" للشريحة الأكثر تركيزاً وهي جيل الشباب.