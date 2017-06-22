أعلنت "غوغل" عن أول خطوة في مجال البحث عن وظائف ضمن مبادرة Google for Jobs، حيث بات يمكن البحث عن العمل ضمن محرك البحث الذي سيعرض النتائج من مواقع التوظيف المختصة.

وبحسب webmasters.googleblog، فإنه عند البحث عن كلمة مفتاحية متعلقة بفرص العمل مثل اسم المنصب الوظيفي أو حتى تحديد مكان الوظيفة في كلمة البحث، يعرض "غوغل" معلومات من مواقع التوظيف المعروفة.

ويمكن عرض النتائج المفصلة حسب عدة معايير مثل البلد، وسنوات الخبرة، والراتب، والمكان الجغرافي، وتاريخ الوظيفة، بالضغط على أي نتيجة بحث من المواقع التي تدعمها "غوغل".

ولم تدعم "غوغل" مواقع التوظيف العربية بعد، لكنها مصممة على دخول قطاع البحث عن الوظائف من أوسع أبوابه لتكون المنصة الأولى التي يتم البحث من خلالها.