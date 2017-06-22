أتاحت "تويتر" خاصية الوضع الليلي Night Mode في الإصدار الجديد من تطبيقها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "آندرويد"، بحيث يمكن تفعيله عبر القائمة الجانبية.

وبحسب تقارير إعلامية فإنه عند فتح القائمة وتفعيل الوضع الليلي، تظهر رسالة تسأل المستخدم إن كان يرغب بتفعيل الوضع الليلي آليًا، بينما يمكن التوجه إلى الإعدادات والخصوصية ثم الأصوات والعرض للتحكم بالخيارات من هناك أيضًا.

والنسخة الجديدة من تطبيق "تويتر" على "آندرويد" متاحة في قناة النسخ التجريبية الخاصّة بالشركة Beta Channel، بينما ستتاح النسخة المستقرة من الإصدار 7.2.0 خلال الأسابيع القادمة لجميع المستخدمين.

ويشار إلى أن "تويتر" تختبر منذ نيسان الماضي، إمكانية تفعيل الوضع الليلي بشكل آلي على نطاق ضيّق.