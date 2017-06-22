نشر تقرير جديد، صورة لغطاء حماية الوجه الأمامي الخاص بهواتف "آيفون8" التي من المتوقع الكشف عنها أيلول القادم.

وبحسب " MobileFun"، فإن "آبل" تخلصت بنسبة كبيرة من الحواف الجانبية لتمتد الشاشة على مساحة أكبر، مع تخصيص مساحة على الجزء العلوي من الوجه الأمامي للكاميرا والمستشعرات وسماعة الأذن.

ووفقاً للصور، فإنه عند إغلاق شاشة OLED في الهاتف الجديد، سيظهر الوجه الأمامي وكأنه شاشة فقط نتيجة لون الحواف الأسود.

وغطاء الحماية الجديد، وهو غطاء زجاجي يدعم اللمس ثلاثي الأبعاد وهو بحواف شبه منحنية لحماية الشاشة.