خطت البرتغال خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، بفوزها على الدولة المضيفة 1-صفر اليوم الأربعاء في موسكو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.



وتصدّرت البرتغال الترتيب برصيد 4 نقاط بانتظار المباراة الثانية في هذه المجموعة بين المكسيك ونيوزيلندا في وقت لاحق مساء اليوم.



وتنتظر البرتغال مباراة سهلة في الجولة الثالثة الأخيرة ضد نيوزيلندا، في حين تلتقي روسيا مع المكسيك.



وأجرى مدرب البرتغال فرناندو سانتوس أربعة تبديلات على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة ضد المكسيك (2-2)، فأشرك جناح مانشستر سيتي الجديد برناردو سيلفا بدلاً من لويس ناني، وأدريان سيلفا مكان ريكاردو كواريشما وأندريه سيلفا بدلاً من موتينيو، بالإضافة إلى المدافع المخضرم برونو الفيش مكان جوزيه فونتي.



وبدا واضحاً بأن التغييرات منحت بعداً هجومياً أوسع للبرتغال التي هاجمت منذ الدقيقة الأولى حيث لعب أندريه سيلفا، المنتقل حديثاً إلى ميلان، في مركز قلب الهجوم في حين لعب قائد الفريق كريستيانو رونالدو على الجناح الأيمن.



كما أن فارق الخبرة لعب دوراً أيضاً لأن معظم لاعبي المنتخب البرتغالي يدافعون عن ألوان أندية النخبة في البطولات الخمس الكبرى في حين يلعب معظم أفراد المنتخب صاحب الضيافة في أندية محلية.



ونجحت البرتغال في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية بواسطة رونالدو الذي ارتقى برأسه لكرة عرضية من رافاييل غيريرو وأودعها شباك الحارس إيغور أكينفييف (8) الذي كان يخوض مباراة الرقم مئة في صفوف منتخب بلاده.



والهدف الذي سجله رونالدو هو الأول لمنتخب بلاده في مرمى روسيا او الاتحاد السوفياتي سابقاً في تاريخ لقاءات الفريقين على الأراضي الروسية. كما أنه الهدف الثالث عشر في آخر ثماني مباريات دولية له والـ74 في 141 مباراة دافع فيها عن الوان منتخب بلاده.