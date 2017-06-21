قامت محافظة دمشق بتحديد مواقع ألعاب الأطفال وشروط السلامة فيها خلال فترة عطلة عيد الفطر.

وبحسب قرار المكتب التنفيذي للمحافظة, الذي نشرته صحف محلية, فإن مواقع الألعاب جاءت على الشكل الآتي:

مواقع الألعاب في منطقة ركن الدين، هي شارع ابن العميد خلف مدرسة محي الدين العربي، وصالح الشاطر مقابل جامع صلاح الدين، وشارع عبد الغني النابلسي فوق بلاطات نهر يزيد، وموقع في نزلة أبو سمرة جانب مدرسة أحمد ناصيف.‏

وفي منطقة المهاجرين خورشيد ثاني البيروني وامتداد جامع الكناني، وفي المزة اوتستراد، المزة بعد مدينة الجلاء وفي بستان الشام حديقة الطلائع سابقاً، وفي برزة ساحة مدرسة ممدوح قرجولي.

اما منطقة الميدان كورنيش الميدان دخلة مقسم الهاتف، وفي منطقة القدم نهر عيشة خلف ساحة الخضار والفواكه وشارع المهايني جانب مدرسة السجاد العامري الدمشقي، ودحاديل مقابل جامع خديجة جانب مركز النظافة.‏

وفي منطقة دمر النادي الرياضي في دمر الشرقية، وفي ساروجة جانب المركز الثقافي العربي بالعدوي وساحة الكمبيوتر البحصة وشارع بغداد عين كرش شارع الورد.

اما منطقة كفرسوسة جمالة أمام المقسم 113، وطريق النحاس خلف جامع الإحسان وتنظيم كفرسوسة مقابل حديقة التنظيم جانب المقسم 118/125 أمام مطعم ست الشام الريفي.‏

ودعا القرار الى ضرورة توافر شروط السلامة للألعاب, مانعاً الألعاب الكبيرة التي يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار ونصف والتي تتسع لأكثر من عشرة أشخاص، وكذلك الألعاب ذات الدورة الكاملة ومنع المفرقعات والألعاب النارية والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية.‏

ووجه المكتب التنفيذي مديرية الحدائق بعدم السماح بتركيب أي لعبة إلا بموجب ترخيص مسبق مكلفاً قسم شرطة المحافظة بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب ومنع تموضع أي ألعاب خارج المواقع المحددة وحجزها، كما تم تكليف مديريتي دوائر الخدمات والشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.‏

ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال خلال أيام العيد لا سيما خلال الأزمة الراهنة وما نتج عنها من أعمال عنف وتقلص نسبة الأمان في عدد من مناطق البلاد.

ويصادف أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الاحد، 23 حزيران الجاري, بحسب الجمعية الفلكية السورية.

وتشهد فترة العيد الكثير من الحالات الإسعافية، والتي تأتي في مقدمتها الحالات الناتجة عن عدم التزام معايير الأمان في الألعاب التي يلعب بها الأطفال, إضافة إلى حوادث السير التي تزداد في هذه الفترة نتيجة السرعة الزائدة، وإصابات بتسمم غذائي بسبب الأطعمة المكشوفة.