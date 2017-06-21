كشف مسؤول في وحدات "حماية الشعب الكردية" يوم الأربعاء، أن تركيا تحشد قواتها لمهاجمة مدينة عفرين بريف حلب.

وقال المسؤول الإعلامي في عفرين، روجهات روج، حسب وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن "الجيش التركي حشد بشكل كبير على أطراف مارع وأعزاز والباب تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي".

وتحدثت مصادر من المعارضة والاكراد, في وقت سابق اليوم, أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا.

وكانت السلطات التركية, هددت آذار الماضي، بعدم السماح بوجود "منطقة ارهاب" في شمال سوريا, ذلك عقب تردد انباء بخصوص التوصل لاتفاق بين الروس والاكراد على انشاء قاعدة عسكرية في منطقة عفرين.

وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا.

وارسلت تركيا طائرات حربية ودبابات ومدفعية إلى شمال سوريا العام الماضي لدعم مقاتلي المعارضة في عملية وصفت باسم "درع الفرات "والتي استهدفت إبعاد داعش وقوات كردية عن حدودها.