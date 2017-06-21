أعلن الجيش السوداني يوم الاربعاء، عن تحطم طائرة عسكرية, بعد إقلاعها من مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية, ما ادى الى مقتل طاقمها المكون من 4 أشخاص.

ونقلت وكالات اعلام عن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفه الشامي في بيان له ان "طائرة عمودية من طراز مي 17 تابعة للقوات المسلحة تحطمت بعد اقلاعها من مدينة دنقلا فى مهمة رسمية الى مدينة الدبة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وارجع البيان سبب الحادث الى "سوء الأحوال الجوية , الامر الذي اسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم المكون من أربعة أفراد".

وجاءت الحادثة بعد تحطم طائرة من طراز (Bo ـ 105) في منطقة "أم هاني" بالقرب من مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض, منتصف تشرين الاول الماضي، ما اسفر عن مقتل قائد طائرة واصابة أثنين آخرين.

وفى نيسان 2016 تحطمت طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 26" عند هبوطها في مطار مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال دارفور وقتل أفراد طاقمها الخمسة.