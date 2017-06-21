كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون, يوم الاربعاء, عن موقف جديد من الرئيس بشار الاسد, حيث اعتبر انه لايوجد بديل شرعي عنه, ومسألة رحيله ليس شرطا مسبقا لتسوية النزاع السوري.

وذكرت وسائل اعلام ان ماكرون اوضح, في مقابلة مع ثماني صحف أوروبية, "منظوري الجديد بشأن هذه المسألة هو أنني لم أقل إن رحيل بشار الأسد شرط مسبق لكل شيء لأني لم أر بديلا شرعيا".

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وتتناقض مواقف ماكرون بشكل حاد مع مواقف الإدارة الفرنسية السابقة, والتي كانت تشدد على اهمية رحيل الاسد كحل للازمة السورية.

وأضاف ماكرون أن الأسد "عدو" للشعب السوري, لكن "ليس عدوا لفرنسا", وأن أولوية باريس هي "الالتزام التام بمحاربة الجماعات الإرهابية وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشلة".

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية.

وتستعد تستعد لطرح مبادرة سياسية – دبلوماسية، بشأن الحرب في سوريا, وسط اتصالات مكثفة تجريها مع المجتمع الدولي , مشيرة الى ان الاهتمام الدولي بالملف السوري يتراجع إلى المواقع الخلفية لعدة أسباب, مقللة من أهمية مؤتمرات أستانا وجنيف.