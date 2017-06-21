منحت المؤسسة العامة للإسكان, يوم الأربعاء، مهلة جديدة واخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية تجاهها، لغاية 13 تموز المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المؤسسة اوضحت في بيان لها أن المهلة الجديدة جاءت بناء على طلب عدد كبير من المواطنين "المكتتبين أو المخصصين" في جميع مشاريعها المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما متصلة أو منفصلة.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان منحت في شهر شباط الماضي المتأخرين مهلة لغاية نهاية الشهر الجاري من أجل تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

يشار إلى أن الأسد أصدر في كانون الثاني 2015، المرسوم رقم 12 وقضى بإعفاء المواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه "المؤسسة العربية للإسكان"، من مدد وغرامات التأخير شريطة تسديدهم تلك الأقساط خلال فترة اربعة أشهر منذ تاريخ صدور المرسوم .