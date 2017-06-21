أعلنت وحدات "حماية الشعب" الكردية, يوم الأربعاء, أن قوات "سوريا الديمقراطية" ضيقت الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بالتزامن مع دعوات اممية لحماية سكانها.

وقال المتحدث باسم الوحدات نوري محمود لوكالة (رويترز), انه " تم طرد التنظيم من ضاحية كسرة الفرج فيما تقدمت قوات سوريا الديمقراطية على طول الضفة الجنوبية للنهر من الغرب".

وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى حماية المدنيين في الرقة.

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ووجه نداء عاجلا إلى جميع من يشنون عمليات عسكرية في سوريا "أن يبذلوا كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية مع استمرار القتال في الرقة وغيرها من المناطق".

كما ناشد الأطراف المتحاربة الى السماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" الشهر الجاري هجومها على مدينة الرقة, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".

وحققت القوات تقدما في المدنية, على حساب "داعش", حيث استعادت 3 أحياء بمدينة الرقة (المشلب والرومانية والسباهية), كما تمكنت من الوصول إلى أسوار المدينة القديمة.

وتأتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية من خلال تزويدها بالسلاح, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).