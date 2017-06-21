سقطت مروحية عسكرية تابعة للجيش النظامي, يوم الاربعاء, بعد إقلاعها من مطار القامشلي, وسط تضارب الانباء عن أسباب الحادثة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان العقيد الطيار عيسى عز الدين قام بهبوط اضطراري في مطار القامشلي بعد استهداف مروحيته في دير الزور من قبل تنظيم "الدولة الاسلامية" ( داعش).

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واشارت المصادر الى ان الطيار بخير وبصحة جيدة لكن الطائرة متأذية.

يذكر أن العقيد الطيار من قرية الروضة جنوب مدينة حمص, بحسب المصادر.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن تحطم طائرة مروحية لقوات النظام بعد إقلاعها من مطار القامشلي نتيجة عطل فني

واشارت المصادر الى ان قائد الطائرة نجا من هذه الحادثة.

ونشرت المصادر صور تظهر تحطم الطائرة العسكرية والطيار العقيد .

وسقطت عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، فيما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدد من الطائرات العسكرية لأعطال فنية.