قرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس, يوم الثلاثاء, السماح لـ13 أسرة سورية (28 فرداً) عالقة على الحدود مع الجزائر الدخول للبلاد.

وقال بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة (الأناضول) ان العاهل المغربي اعطى تعليماته الى السلطات المعنية لمباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود مع الجزائر, نظرًا لاعتبارات إنسانية وبصفة استثنائية".

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وجاء ذلك عقب دعوة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين الأممية بالمغرب جون بول كاليفيري الرباط والجزائر لاستقبال لاجئين سوريين عالقين على الحدود بين البلدين.

ووجهت المغرب الشهر الماضي اتهامات لنظيرتها الجزائرية، بـ"محاصرة" 55 مهاجراَ سورياَ, بينهم نساء وأطفال, بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبا, في تصرف وصفته "بالغير انساني" و وذلك قبل أعلنت الجزائر، يوم الخميس، موافقتها استقبال لاجئين سوريين عالقين على حدودها مع المغرب.

وقررت الجزائر, في حزيران الجاري , استقبال اللاجئين السوريين بعدما ظل اكثر من 50 منهم عالقا على الحدود مع المغرب لنحو شهرين , ورفضت المغرب حينها ادخالهم, محملة الجزائر مسؤولية بقاء هؤلاء المهاجرين عالقين على الحدود.