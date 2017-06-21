واصل الجيش النظامي, يوم الاربعاء, عملياته العسكرية في جوبر وعين ترما, شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي استهدف مسلحي "جيهة النصرة" في جوبر وعين ترما بصواريخ ارض – ارض.

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واشارت المصادر الى اندلاع معارك بالاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش النظامي ومسلحي "جبهة النصرة" في محور طيبة بحي جوبر .

وتحدثت بعض المصادر عن سيطرة النظامي على نقاط جديدة على محور عين ترما.

من جهتها, اشارت مصادر معارضة الى ان اشتباكات عنيفة دارت بين مفاتلي المعارضة والقوات النظامية على جبهات حي جوبر، إثر المحاولات المستمرة للأخيرة لاقتحام الحي، وسط قصف عنيف بالصواريخ والقذائف.

كما دارت اشتباكات عنيفة, بحسب المصادر, بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على عدة محاور في مدينة عين ترما بالغوطة الشرقية، إثر محاولة من الأخيرة اقتحام المدينة، وسط قصف عنيف بالصواريخ والقذائف.

وبدأ الجيش النظامي صباح الثلاثاء عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة.

وتمكن الجيش النظامي في الأشهر الماضية من فرض سيطرته وضرب طوق على معظم مناطق دمشق بعمليات عسكرية أفضت إلى اتفاقات تسوية، ولم يبق للمعارضة إلا عدة جيوب في جوبر ، وفي محيطها الغوطة الشرقية والجزء الجنوبي "مخيم اليرموك وجواره".