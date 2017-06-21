أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء، قرارا ملكيا بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الملك سلمان بن عبد العزيز قرر تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف.

وأيد 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة اختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية.

كما دعا الملك سلمان إلى مبايعة نجله محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وقال الديوان الملكي في بيان له إنه "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد ".

وأضاف البيان الملكي بأنه "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .

ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

وبموجب الأمر الملكي تم إعفاء عبد الرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وكان السالم يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية.

وصدر أمر ملكي بإعفاء ناصر بن عبد العزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

سيريانيوز

a