شهد اليوم الثاني من دورة كوينز الإنكليزية الدولية للتنس خروج جماعي للكبار، إذ خرج البريطاني أندي موراي حامل اللقب والكندي ميلوش راونيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا، المصنفون الثلاثة الأوائل في البطولة، من الدور الأول.

وكان موراي يبحث عن الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها، من خلال تتويجه بطلاً لدورة كوينز، المقامة على الملاعب العشبية، للمرة السادسة في مسيرته لكن المفاجأة تحققت الثلاثاء عندما سقط أمام الأسترالي جوردن تومسون بالخسارة أمام اللاعب المصنف 90 عالمياً بنتيجة 6-7 (4-7) و2-6.



والملفت أن تومسون لم يكن اللاعب الذي سيواجه موراي في الدور الأول لأن الأسترالي لم يتجاوز التصفيات المؤهلة إلى القرعة الرئيسية لهذه الدورة، إلا أن إصابة البريطاني إلياز بيديني في معصمه دفعته إلى الانسحاب من المباراة ضد مواطنه المصنف أول عالمياً.



واستفاد تومسون (23 عاماً) على أكمل وجه من انسحاب بيديني وواجه موراي وألحق به الهزيمة الأولى في مبارياته الـ15 الأخيرة على الملاعب العشبية، والأولى في مبارياته الـ11 الأخيرة في دورة كوينز التي يودعها باكراً بهذه الطريقة للمرة الأولى منذ 2012.



أما بالنسبة لفافرينكا، فسقط أمام الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-7 (4-7) و5-7.



ويشكل الخروج من الدور الأول خطوة ناقصة بالنسبة لوصيف بطولة رولان غاروس لهذا العام، لأنه كان يأمل الذهاب بعيداً فيها من أجل التحضر بأفضل طريقة لويمبلدون، بطولة الغراند سلام الوحيدة التي يغيب لقبها عن خزائنه.



وتوج فافرينكا بطلاً لأستراليا المفتوحة عام 2014 ثم رولان غاروس في 2015 وفلاشينغ ميدوز في 2016، لكن أفضل نتيجة له على عشب ملاعب ويمبلدون تبقى وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتين في 2014 و2015، في حين خرج من الدور الثاني العام الماضي.



ولم تكن حال راونيتش المصنف سادساً عالمياً أفضل من مواري وفافرينكا، إذ تواصلت معاناته هذا الموسم بخروجه من الدور الأول بعد خسارته أمام الأسترالي ثاناسيس كوكيناكيس بنتيجة 6-7 (5-7) و6-7 (8-10).



وكان راونيتش، المصنف ثالثاً في هذه الدورة، يمني النفس بتكرار سيناريو الموسم الماضي حين وصل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام موراي الذي جدد تفوقه على اللاعب الكندي بالفوز عليه أيضاً في نهائي بطولة ويمبلدون.



وتعتبر الخسارة أمام كوكيناكيس مفاجأة كبرى بالنسبة لروانيتش الذي خسر مباراتين نهائيتين هذا الموسم (ديلراي بيتش واسطنبول) فيما ودع بطولتي أستراليا ورولان غاروس من الدورين ربع النهائي والرابع توالياً، لاسيما أن اللاعب الأسترالي البالغ 21 عاماً مشارك ببطاقة دعوة كونه عاد إلى المنافسات في أيار بعد غيابه لـ22 شهراً بسبب الإصابات.



ويلتقي كوكيناكيس في الدور الثاني الفائز من مباراة الفرنسي نيكولا ماهو والروسي دانييل ميدفيديف.