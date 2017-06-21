استدعت النيابة العامة في اسبانيا نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب الضريبي، للاستماع إليه في 31 تموز المقبل، حسب ما ذكر مصدر قضائي.

وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب وقدمت له اتهامات: "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 ... تنطوي على غش ضريبي" بمبلغ 14,7 ملايين يورو (16,55 مليون دولار).



واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو: "استفاد من كيان شركة انشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب".



وتعمقت مخاوف رونالدو (32 عاماً) الذي يتردد أنه راغب بالرحيل عن بطل أوروبا، بعد هذا الاستدعاء، غير أن وزير المالية الاسباني كريستوبال مونتورو حث وسائل الإعلام على احترام فرضية البراءة في ما يخص أفضل لاعب في العالم أربع مرات والمرشح بقوة لكرة ذهبية خامسة نهاية العام الحالي.



وبحسب تقارير صحفية، فان رونالدو ليس مستقراً في مدريد، اذ يعتقد ان بطل اسبانيا واوروبا لم يدعمه بما فيه الكفاية في صراعه مع سلطات الضرائب.



وترك رونالدو مستقبله مع ريال معلقاً، بعد اعلانه الاسبوع الماضي ان "ضميره مرتاح".



يشار الى أن النجم البرتغالي اشتكى في مناسبات عدة سابقة من أنصار ريال الذين اطلقوا صافرات الاستهجان في وجهه عندما كان اداؤه عادياً على أرض الملعب.