استطاع الوحدة إلحاق أول خسارة بالمتصدر فريق الجيش واقتناص ثلاث نقاط مهمة في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي جرت على ملعب الفيحاء بدمشق.

وانتظر فريق الوحدة حتى الدقيقة الخامسة والسبعين ليعلن أسامة أومري هدف المباراة الوحيد ويرفع رصيد فريقه إلى 38 نقطة في المركز الرابع فيما بقي الجيش متصدرا الترتيب بخمس وأربعين نقطة.



من جهة ثانية بدأت منافسات الجولة الحادية والعشرين بفوز المجد على الوثبة بهدف مقابل لا شيء أحرزه أحمد قضماني بالدقيقة 44 على أرض ملعب تشرين بدمشق ليرفع المجد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد الوثبة عند النقطة 22 في المركز العاشر.



وفاز حطين على مضيفه المحافظة بهدف وحيد حمل توقيع أيمن عكيل بالدقيقة 15 ليرفع حطين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وبقي رصيد المحافظة عند النقطة 21 في المركز الثاني عشر.



وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الجمعة القادم حيث يلتقي الجيش مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق وتشرين مع النواعير في ملعب الباسل باللاذقية والكرامة مع الوحدة في ملعب حمص البلدي والاتحاد مع الحرية في ملعب رعاية الشباب بحلب وجبلة مع الفتوة في ملعب جبلة.