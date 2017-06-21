استهدفت القذائف، يوم الأربعاء، مناطق مختلفة في العاصمة دمشق، مؤدية إلى أضرار مادية فقط دون إصابات بشرية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن القذائف سقطت في منطقتي البرامكة والسبع بحرات في المدينة، متسببة بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن القذائف سقطت قرب كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في منطقة الصناعة على طريق المطار، دون ورود أنباء عن إصابات.

وتابعت المصادر ان طلقات الرصاص المتفجر سقطت على احياء في دمشق القديمة والكباس والدويلعة وجرمانا والدخانية قرب دمشق.

وكان 4 أشخاص اصيبوا بجروح يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف الهاون والصاروخية على منطقتي الكباس والعباسيين وحي كفرسوسة في دمشق.

وتزامنت عودة القذائف للسقوط في أحياء دمشق ومحيطها، مع إطلاق الجيش النظامي عملية عسكرية على محوري جوبر-عين ترما شمال شرق العاصمة تهدف بحسب عدة مصادر للسيطرة على عين ترما وعزلها عن جوبر.

سيريانيوز