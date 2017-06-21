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السوري أحمد الجلاد يرفض مواجهة لاعب من كيان الاحتلال الإسرائيلي وينسحب من بطولة موريشيوس
اخبار الرياضة

انسحب لاعب منتخب سورية للريشة الطائرة أحمد الجلاد من منافسات بطولة موريشيوس الدولية المقامة حاليا بعد أن أوقعته قرعة الدور نصف النهائي مع لاعب من كيان الاحتلال الإسرائيلي.


ونقلت وكالة الانباء "سانا" عن  رئيسة اتحاد اللعبة خلود بيطار إن “اللاعب الجلاد دخل منافسات البطولة وهو يطمح لتحقيق مركز متقدم فيها حيث فاز في ثلاث مباريات متتالية ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لكن القرعة أوقعته مع لاعب “إسرائيلي” ففضل الانسحاب من البطولة على أن يواجه لاعبا من الكيان الصهيوني”.

وأضافت بيطار إن الشعور الوطني دفعه للانسحاب من البطولة رغم التحضيرات المكثفة التي أجراها حيث خضع منذ نحو شهر لمعسكر تدريبي خارجي في المالديف مع نخبة من لاعبي آسيا وكان متوقعا أن ينافس على أحد المراكز الأولى في بطولة موريشيوس الدولية لكنه آثر الانسحاب”.

وكان لاعب منتخب سورية للملاكمة علاء الدين غصون انسحب من منافسات بطولة العالم التي أقيمت في أذربيجان خلال حزيران الماضي بعد أن أوقعته القرعة مع لاعب من كيان الاحتلال الإسرائيلي في الدور الأول.

سيريانيوز

2017-06-21 10:08:29
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