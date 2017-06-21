السوري أيمن كلزية يحرز برونزية سباق 200 منر فراشة ببطولة سنغافورة الدولية اخبار الرياضة شارك

أحرز لاعب منتخب سورية للسباحة أيمن كلزية الميدالية البرونزية لسباق 200 متر فراشة في بطولة سنغافورة الدولية.

وحقق كلزية المركز الثالث بزمن قدره 60ر02ر2 دقيقة.



وجاءت مشاركة لاعب منتخبنا في البطولة تحضيرا لبطولة العالم المقررة في هنغاريا الشهر القادم.



وكان كلزية استهل مشاركاته الخارجية هذا العام ببطولة ماليزيا الدولية في آذار الماضي ونال فيها ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 200 و400 متر “متنوع” و200 متر فراشة وفضية سباق 100 متر فراشة وبرونزية سباق 50 مترا فراشة.



وفي دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي أقيمت في أذربيجان الشهر الماضي جاء بالمركز الخامس لسباق 200 متر “متنوع” وبالمركز السادس لسباقي 100 متر و200 متر فراشة وبالمركز السابع لسباق 400 متر “متنوع”. سيريانيوز 2017-06-21 09:54:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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