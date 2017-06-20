اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن الاتحاد الأوروبي خصص 90 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا.

ونقلت وسائل اعلام عن بيان صادر عن اليونيسيف ان "المساعدة المكرسة لليوم الدولي لللاجئين من شأنها أن تساعد المنظمات والبلدان المضيفة لتوفير الحصول على التعليم والتدريب المهني والمساعدة النفسية لمئات الآلاف من الأطفال والشباب”.

واوضحت المنظمة ان "المبلغ الإجمالي الوارد من أموال الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 200 مليون يورو".

ويعيش اللاجئون في الدول المجاورة ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في سوريا في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا , حيث بلغ عددهم بحسب احصاءات اممية, خمسة ملايين لاجئ, كما توجه السوريين الى عدة دول أوروبية, حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول استقبالا للاجئين.