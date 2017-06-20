كشفت منظمة "الصحة العالمية", يوم الثلاثاء, انها تلقت تأكيدات بظهور ما لا يقل عن 15 حالة اصابة جديدة بمرض شلل الاطفال بمنطقة الميادين جنوب دير الزور وحالة اخرى في الرقة.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الاعلامي باسم المنظمة طارق ياشاريفيتش, في تصريح صحفي بالامم المتحدة في جنيف, ان "المنظمة تخطط للذهاب إلى منطقة دير الزور بما في ذلك ايضا منطقة الميادين لتطعيم 320 الف طفل دون سن الخامسة في دير الزور و 90 الفا في الميادين".

واشار ياشاريفيتش الى ان " هناك تقييما صحيا جاريا الآن لمعرفة ما إذا كان الفيروس يتداول في الرقة ".

وسبق ان كشفت المنظمة الشهر الجاري عن تسجيل إصابات مؤكدة بشلل الأطفال في محافظة دير الزور, في أول عودة للمرض للظهور في البلاد منذ العام 2013.

وعلى اثر ذلك اطلقت وزارة الصحة السورية في 10 الشهر الجاري، حملتي تلقيح ضد شلل الأطفال في دير الزور وريف الحسكة, بعد تسجيل حالتي شلل الأطفال بالفيروس المتحور في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور.

وبدأ الوباء بالانتشار في دير الزور في 2013 و 2014 , حيث تم تسجيل 36 إصابة , قبل أن يتم احتواء هذا المرض.

وكانت المنظمة اعلنت في 29 أيار الماضي ان هناك 50 حالة مصابة بـ «الشلل الرخو الحاد» في دير الزور منذ بداية العام 2017، لكن الاختبارات لم تظهر تأكيداً بعد لوجود فيروس شلل الأطفال في عينات من المرضى.