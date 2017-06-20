اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش, يوم الثلاثاء, عن امله في تهدئة التوتر المتصاعد بين موسكو وواشنطن, عقب اسقاط التحالف الدولي طائرة حربية سورية قرب الرقة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن جوتيريش قوله, في مؤتمر صحفي, "أتمنى بشدة أن يكون هناك عدم تصعيد في الوضع لأن مثل هذا النوع من الحوادث يمكن أن ينطوي على خطورة بالغة في صراع يضم مثل هذا العدد الكبير من الأطراف والذي يكون فيه الوضع معقدا جدا على الأرض".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين, عقب اسقاط التحالف الدولي طائرة حربية سورية قرب الرقة, حيث قررت موسكو تعليق العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة مع واشنطن, كما هددت بالتعامل مع أي جسم طائر كهدف, في حين اعلنت واشنطن انها تحتفظ"بحقها في الدفاع عن النفس في سوريا".

وجاءت الخطوات الروسية المذكورة ردا على إسقاط مقاتلة "سو-22" تابعة لسلاح الجو النظامي في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة من قبل مقاتلة "إف18 آ" الأمريكية.