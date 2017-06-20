اعلن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, عن تصفية "مفتي داعش", في ضربة جوية على محافظة دير الزور في ايار الماضي.

وأوضح التحالف, في بيان, نشرته وكالات انباء, انه قتل "مفتي داعش" المدعو تركي البنعلي "بحريني الاصل" بغارة على مدينة الميادين في 31 أيار الماضي".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان "مفتي داعش" شخصية مقربة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي, كما لعب دورا بارزا في تجنيد المتطرفين الأجانب والتخطيط لعمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم, بحسب البيان.

ويشن التحالف الدولي, منذ عام 2014, غارات جوية بشكل متواصل على مواقع واهداف لداعش في سوريا والعراق, حيث اعلن ان ضرباته اسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم بينهم قياديين.

ويشير مسؤولون في التحالف الدولي الى الخسائر الكبيرة التي مني بهاد اعش بفضل ضرباته الكثيفة على اهدافه في سوريا والعراق, والارتفاع الملحوظ في عدد قتلاه وخسارته مساحات كبيرة كانت خاضعة تحت سيطرته.