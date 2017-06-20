تعقد مشاورات فنية بين المعارضة السورية و الامم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في 3 من شهر تموز المقبل, لبحث الشؤون الدستورية.

وقال مصدر في مكتب دي ميستورا لوكالة (سبونتيك), لم تسمه, ان "المحادثات على مستوى الخبراء مع مجموعات المعارضة الثلاثة، الهيئة العليا للمفاوضات، القاهرة وموسكو، ستبدأ في 3 تموز", لافتا الى ان "الأطراف ستواصل العمل على مشروع الدستور السوري".

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وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا اعلن، يوم السبت الماضي، ان اجتماعات الخبراء ستتواصل في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها دي ميستورا.

واقترح دي ميستورا، مؤخرا على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

من جهته, أكد المصدر الثاني للوكالة أن مثل هذه اللقاءات ستبدأ قبل الجولة السابعة لمحادثات جنيف ، مشيرا إلى أن وفد دمشق لن يشارك في هذه المشاورات، بل سيأتي إلى جنيف في بداية الجولة الرسمية من المفاوضات يوم 10 تموز".

وأضاف المتحدث أنه من المقرر أيضا، أن "لا تستمر محادثات جنيف-7 لفترة أطول من 10 أيام".

ومن المقرر عقد الجولة السابعة للمفاوضات السورية في جنيف في 10 تموز، بعد إجراء لقاء بأستانا في 4-5 من الشهر ذاته.

و استضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.