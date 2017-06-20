بدأ الجيش النظامي صباح الثلاثاء عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي شن هجوم واسع من أكثر من محور , وسط قصف صاروخي استهدف مسلحي "جبهة النصرة" في جوبر وعين ترما .

واشارت المصادر الى اندلاع معارك عنيفة على جبهة جوبر - جسر الكباس - عين ترما.

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وتحدثت بعض المصادر ان العملية العسكرية تهدف إلى السيطرة على عين ترما وعزلها عن حي جوبر آخر معاقل المسلحين شرق العاصمة

كما تطرقت بعض المصادر الى سيطرة النظامي على نقاط جديدة في محور (جود -جسر الكباس) على جبهة عين ترما عقب اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة .

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن عن اندلاع معارك عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل المعارضة المسلحة على جبهات حي جوبر إثر محاولة من قوات النظامي اقتحام الحي، تزامناً مع قصف عنيف بالقذائف والصواريخ وغارات من طيران النظام بالصواريخ الفراغية على الحي.

كما دارت اشتباكات عنيفة, وفقا للمصادر, بين فصائل المعارضة والجيش النظامي على جبهة بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، في محاولة من الأخير اقتحام البلدة, تزامنا مع قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ.

واشارت المصادر الى شن الطيران الحربي الروسي والنظامي عشرات الغارات الجوية على حي جوبر ومدن وبلدات عربين وعين ترما وحزة، تزامناَ مع قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة والهاون.

واستفاقت دمشق الثلاثاء على أصوات قصف ، فيما ردت الفصائل المقاتلة على الهجوم بإطلاق قذائف صاروخية توزعت على أحياء متفرقة.

وتمكن الجيش النظامي في الأشهر الماضية من فرض سيطرته وضرب طوق على معظم مناطق دمشق بعمليات عسكرية أفضت إلى اتفاقات تسوية، ولم يبق للمعارضة إلا عدة جيوب في جوبر ، وفي محيطها الغوطة الشرقية والجزء الجنوبي "مخيم اليرموك وجواره".