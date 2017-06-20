وفد النظام السوري اكد مشاركته في لقاء استانا المقبل

عارضت روسيا, يوم الثلاثاء, وجود القوات الأمريكية جنوب سوريا, مشيرة الى ان استئناف الاتصالات مع واشنطن امر ممكن في الوقت القريب, وذلك عقب تعليق التعاون, ردا على اسقاط التحالف الدولي طائرة حربية سورية قرب الرقة.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله, في مؤتمر صحفي, ان تعزيز الولايات المتحدة قواتها جنوب سوريا أمر "غير قانوني" ، ولا يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أو دعوة من النظام السوري.

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وقام الجيش الأمريكي بنشر منظومة الراجمات الصاروخية المتعددة "HIMARS" جنوب سوريا, بهدف تعزيز قاعدة "التنف" العسكرية, عقب التحرك الأخير للجيش النظامي , الذي بات على مقربة من القاعدة.

وعن التواصل مع واشنطن بشأن سوريا, اشار بوغدانوف الى احتمالية إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة في أقرب وقت، ولكن هذا الأمر ممكن على هامش أجندة العلاقات بين الدولتين".

وعلقت موسكو العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، عقب إسقاط التحالف طائرة عسكرية سورية بريف الرقة, كما حذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, ردا على اسقاط التحالف الدولي طائرة حربية سورية قرب الرقة.

وأعلنت واشنطن عن سعيها لإعادة العمل باتفاقية السلامة الجوية مع روسيا في السماء السورية, كما ابدت استعدادها لاستخدام البريد الإلكتروني Gmail كخط احتياطي لتبادل المعلومات مع القاعدة الروسية في سوريا.

وحول اجتماع استانا القادم, أفاد الدبلوماسي الروسي بأن "وفد النظام السوري أكد مشاركته في الدورة الخامسة لمفاوضات أستانا في 4 و5 تموز المقبل".

واشار بوغدانوف الى ان "تركيا وإيران أعلنتا أيضا عن مشاركتهما في اجتماع أستانا المقبل، ومن المتوقع أن تدلي المعارضة السورية بإعلان مماثل".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات استانا حول سوريا في 4 – 5 من شهر تموز المقبل , حيث أرسلت وزارة الخارجية الكازاخستانية دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور الاجتماع.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .