اقترحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الثلاثاء, طريقة لمواصلة الاتصال مع العسكريين الروس عبر استخدام البريد الإلكتروني Gmail, وذلك عقب قرار موسكو تعليق اتفاقية أمن التحليقات, ردا على اسقاط التحالف الدولي طائرة حربية سورية قرب الرقة.

وذكرت صحيفة ( (The New York Times أن المتحدث باسم التحالف رايان ديلون أفاد بأن العسكريين الأمريكيين "مستعدون لاستخدام البريد الإلكتروني Gmail كخط احتياطي لتبادل المعلومات مع القاعدة الروسية في سوريا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأكد المتحدث أن واشنطن "مستعدة للحفاظ على الاتصالات مع النظراء الروس عبر الخط الساخن الذي تم إنشاؤه بين قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر وقاعدة حميم الروسية في اللاذقية"، مشيرا إلى أن "مراسلات عبر الحساب الالكتروني غير المشفر Gmail قد تكون خطا احتياطيا للاتصال".

وأشار ديلون إلى أن التحالف "يعتزم تخفيف التوتر مع روسيا لضمان أمن العمليات العسكرية وسلامة الطيارين".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية اعلنت, يوم الاثنين, عن سعيها لإعادة العمل باتفاقية السلامة الجوية مع روسيا في السماء السورية.

وجاء ذلك بعدما علقت موسكو العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، عقب إسقاط التحالف طائرة عسكرية سورية بريف الرقة, كما حذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.