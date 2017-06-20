أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث واصلت اسعار اغلب الأصناف انخفاضا, كالبندورة والباذنجان والكوسا والبازلاء والملفوف, مقابل ارتفاع سعر البطاطا والخيار, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, باستثناء البطيخ والتي سجلت ارتفاعا في الاسعار.

وأرجعت دراسة أعدتها مديرية دعم القرار في “رئاسة مجلس الوزراء” الشهر الجاري سبب ارتفاع أسعار المواد من بينها بعض أصناف الخضار إلى "ضعف الرقابة عليها، وانتشار حالات التلاعب والاحتكار، وعدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من القيام بدورها، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها للمنتجين، إضافة إلى التخليص الجمركي التي يعاني منه المستوردون نتيجة العقوبات و الحصار الاقتصادي".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت اواخر الشهر الماضي ان أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفضت خلال الأسبوعين لـ50%, لاسيما البندورة والبطاطا.

وانخفضت اسعار بعض اصناف الخضار في اسواق دمشق, لاسيما البندورة والبطاطا, بعد ما كانت اسعارهما تصل مابين 500 - 600 ليرة, لكن الاسعار بالمجمل تعد غير ثابتة حسب المنطقة ومزاجية البائع.

سيريانيوز