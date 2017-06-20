أعرب الكرملين، يوم الثلاثاء، عن قلق روسيا إزاء خطوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وذلك تعقيباً على إسقاط التحالف طائرة حربية تابعة للجيش النظامي قرب الرقة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله "بالطبع، الوضع المتعلق بخطوات التحالف (في سوريا) يثير قلقا كبيرا للغاية".

ورفض بيسكوف التعليق على سؤال حول إمكانية وقوع أي مواجهة مباشرة بين عسكريين روس وأمريكيين بعد تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول استعداد الدفاع الجوي الروسي لمتابعة طائرات التحالف الدولي غربي نهر الفرات في المناطق السورية، التي يعمل فيها الطيران الروسي، قائلا "لا تعليق".

و كان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ان احتفاظ واشنطن "بحقها في الدفاع عن النفس في سوريا"، لا يعني أنها أصبحت على شفا نزاع عسكري مع روسيا هناك.

وكشف التحالف الدولي, يوم الاثنين, عن تعديلات أجريت على مناطق عمل الطيران الأمريكي في سماء سوريا, وذلك عقب التهديد الروسي باستهداف أي جسم طائر, على خلفية إسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية, الاثنين, من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, كما علقت العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية.

سيريانيوز