أرسلت وزارة الخارجية الكازاخستانية دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع استانا بشأن الأزمة السورية والمقرر في 4 و5 تموز القادم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي قوله إنه "يمكن القول أن ممثلين رفيعي المستوى في وزارات خارجية روسيا وايران وتركيا وهي الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا سيشاركون في الاجتماع".

وأضاف تليوبردي إن "الدعوات أرسلت إلى الحكومة السورية والمعارضة ونحن بانتظار ردهم".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت يوم الاثنين أن اجتماع أستانا حول الأزمة في سوريا سيعقد في الرابع والخامس من تموز القادم.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا قال يوم الاثنين، ان جولة جديدة من مفاوضات استانا حول سوريا ستعقد في 4 – 5 من شهر تموز المقبل, وذلك خلافا لما اعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تحديد موعد لقاء استانا في 10 الشهر المقبل.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

سيريانيوز