سقط قتلى وجرحى، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على مناطق في دير الزور ودمشق، إضافة لحدوث أضرار مادية في محطة محردة الحرارية في حماة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرين جراء استهداف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حي القصور في دير الزور بالقذائف الصاروخية.

ويعتبر حي القصور في دير الزور من أكثر الأحياء التي تتعرض لقذائف تنظيم "داعش"، والتي غالباً ما تؤدي لسقوط ضحايا.

وفي دمشق، نقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، لم تسمه، قوله إن 3 أشخاص أصيبوا جراء سقوط قذائف على منطقة العباسيين وحي كفر سوسة.

وأضاف المصدر إن شخصاً في منطقة الكباس أصيب إثر سقوط قذيفتي هاون على سوق الخضار في المنطقة.

وكان شخص قتل وأصيب 5 اخرون بجروح يوم الاثنين، نتيجة سقوط القذائف على منطقة الدخانية بريف دمشق.

وفي حماة، قالت (سانا) إن أكثر من 12 قذيفة صاروخية سقطت معظمها في محيط محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة شمال المدينة بنحو 25 كم ما أسفر عن أضرار كهربائية وميكانيكية في المحطة.

وتابعت الوكالة أن إحدى القذائف الصاروخية سقطت على صهريج محمل بكمية كبيرة من مادة الفيول عند مدخل محطة محردة الحرارية ما تسبب باحتراق الصهريج وتصاعد دخان أسود كثيف في المنطقة.

وسبق وأن تعرضت محطة محردة الحرارية بريف حماة، أيار الماضي، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة قذائف مما ادى الى اشتعال النيران فيها, ووقوع اصابات بين العمال.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز