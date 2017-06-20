أعلنت الحكومة الأسترالية, الثلاثاء, تعليق ضرباتها الجوية في سوريا ضمن التحالف الدولي، موضحة أن ذلك إجراء وقائي، بعد تعليق موسكو مذكرة أمن تحليق الطيران في سوريا مع واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الاسترالية في بيان لها انه "في إجراء احترازي توقفت ضربات قوة الدفاع الأسترالية في سوريا مؤقتا", لافتة الى ان "قوات الدفاع الأسترالية تراقب عن كثب وضع الأجواء في سوريا وستتخذ قرار استئناف العمليات الجوية لقوات الدفاع الاسترالية في سوريا في الوقت المناسب, وأن العمليات في العراق مستمرة كالمعتاد في إطار التحالف.

وكان طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش قد أسقط يوم الأحد طائرة من طراز "سو-22 " تابعة لسلاح الجو في الجيش النظامي في محافظة الرقة، بحجة أنها ألقت قنبلة بالقرب من موقع "لقوات سوريا الديمقراطية" (التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها الأساسي). لكن السلطات السورية أكدت أن هذه الطائرة التابعة لسلاح الجو السوري كانت في مهمة ضد مواقع "داعش" في المنطقة التي أسقطت فيها.

وكشف التحالف الدولي, يوم الاثنين, عن تعديلات أجريت على مناطق عمل الطيران الأمريكي في سماء سوريا, وذلك عقب التهديد الروسي باستهداف أي جسم طائر, على خلفية إسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية, الاثنين, من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, كما علقت العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية.

سيريانيوز