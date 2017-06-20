قال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر ان احتفاظ واشنطن "بحقها في الدفاع عن النفس في سوريا"، لا يعني أنها أصبحت على شفا نزاع عسكري مع روسيا هناك

وواضاف سبايسر, ردا على سؤال عما ان (الولايات المتحدة) على حافة الحرب مع روسيا؟" فرد بالقول على نحو واضح: "لا، أنا لم أقل ذلك"أبدا.

وكان طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش قد أسقط يوم الأحد طائرة من طراز "سو-22 " تابعة لسلاح الجو في الجيش النظامي في محافظة الرقة، بحجة أنها ألقت قنبلة بالقرب من موقع "لقوات سوريا الديمقراطية" (التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها الأساسي). لكن السلطات السورية أكدت أن هذه الطائرة التابعة لسلاح الجو السوري كانت في مهمة ضد مواقع "داعش" في المنطقة التي أسقطت فيها.

وكشف التحالف الدولي, يوم الاثنين, عن تعديلات أجريت على مناطق عمل الطيران الأمريكي في سماء سوريا, وذلك عقب التهديد الروسي باستهداف أي جسم طائر, على خلفية إسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية, الاثنين, من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, كما علقت العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية.

سيريانيوز