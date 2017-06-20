أعلنت الولايات المتحدة الامريكية, يوم الاثنين, عن سعيها لإعادة العمل باتفاقية السلامة الجوية مع روسيا في السماء السورية, وذلك عقب قرار موسكو تعليق اتفاقية أمن التحليقات, ردا على اسقاط التحالف الدولي طائرة حربية سورية قرب الرقة.

ونقلت وكالات انباء عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة تعمل على استعادة خط اتصال مع روسيا بشأن مناطق "عدم الاشتباك" في سوريا.

واشار دانفورد الى وجود اتصالات بين مركز للعمليات الجوية الأمريكية في قطر والقوات الروسية على الأرض في سوريا".

من جهته, قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر, للصحفيين في إفادة صحفية, إن قوات التحالف التي تحارب "داعش" في سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس".

ولفت الى ان واشنطن "ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا في ظل توترات جديدة".

ويأتي ذلك بعد أن علقت موسكو العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، بعد إسقاط الولايات المتحدة يوم الأحد لـ طائرة عسكرية سورية بريف الرقة, كما حذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف.

كان التحالف الدولي اعلن عن تواصله امس الاحد، مع الجانب الروسي عدة مرات عبر قنوات خاصة أثبتت فعالياتها, يوم إسقاط المقاتلة السورية.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.