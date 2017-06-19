حقق المنتخب الألماني فوزاً صعباً على نظيره الأسترالي 3-2 الاثنين في سوتشي في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس القارات التي تستضيفها روسيا.

وحقق المنتخب الألماني المكون بمعظمه من تشكيلة شابة لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من الذين أحرزوا كأس العالم 2014، فوزاً في مباراته الأولى، ليتساوى نقاطاً مع تشيلي (بطلة أميركا الجنوبية 2015 و2016) في صدارة المجموعة الثانية.



وتتفوق تشيلي في الصدارة بفارق الأهداف، بعد فوزها الأحد على الكاميرون بطلة إفريقيا 2-صفر.



وسجل لارس شتيندل (5) ويوليان دراكسلر (44 من ركلة جزاء) وليون غوريتسكا (48) أهداف ألمانيا، وتوماس روغيتش (41) وتوميسلاف يوريتش (56) هدفي أستراليا بطلة آسيا 2015.



وفي الجولة الثانية الخميس، تلعب الكاميرون مع أستراليا، وألمانيا مع تشيلي.



وشهدت المباراة منافسة بين جيلين شابين، إذ يبلغ معدل أعمار تشكيلة المدرب الألماني يواكيم لوف 24 عاماً وأربعة أشهر، وهي تضم فقط ثلاثة متوجين بمونديال 2014 في البرازيل هم المدافعان ماتياس غينتر وشكودران مصطفي والمهاجم يوليان دراكسلر.



أما التشكيلة الاسترالية فلا يزيد معدل أعمار لاعبيها عن 26 عاماً.



وتشارك ألمانيا للمرة الثالثة في هذه البطولة فخرجت عام 1999 من الدور الأول، وبلغت في 2005 نصف النهائي وحلت ثالثة.



من جانبها، تخوض أستراليا غمار المسابقة للمرة الرابعة فكانت أفضل نتيجة لها في مشاركتها الأولى عام 1997 حيث حلت وصيفه للبرازيل، وثالثة في 2001، ثم خرجت من الدور الأول في 2005.



والتقى المنتخبان سابقاً مرة واحدة في كأس القارات ففازت ألمانيا 4-3. وتميل الكفة لصالح "المانشافات" في المواجهات المباشرة حيث تغلب على منافسه الأسترالي 3 مرات مقابل تعادل وخسارة.