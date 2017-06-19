سقط قتلى في صفوف المدنين, يوم الاحد, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بريف الحسكة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها ان التحالف شن سلسلة غارات على مناطق بريف الحسكة الجنوبي الشرقي أسفرت عن مقتل 12 شخصا من عائلة واحدة في منطقة تل الشاير ".

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وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", في الايام الاخيرة, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.