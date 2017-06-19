واصل الجيش النظامي حملته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بريف الرقة وشرق تدمر بحمص, يوم الاثنين, حيث تمكن من استعادة السيطرة على قرى ومزارع .

وقال مصدر عسكري, لوكالة الانباء (سانا), ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية بنجاح في ريف الرقة الجنوبي وأحكمت سيطرتها على مدينة الرصافة وأكثر من 20 بلدة ومزرعة".

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وتتضمن القرى والمزارع المحررة , بحسب المصدر, العيساوي وجعيدين والكرادي وخربة الميتاها والصيان وضهرة أنباج وجب أبيض وبئر أبو السنابل وخربة علاوي الدخيل وجب الغانم وأبو سوسة وجب عزيز وبئر أنباج وشارة أنباج وتل قليب وبئر قليب وجب أفابوس وجب مشرفة أنباج وتل العفطة ورجم الهورة ورجم الصافية وبئر الدران وفر العدا إضافة إلى حقل نفط الثورة ومحطة نفط الرصافة.

وكان النظامي واصل منذ يومين تقدمه في الرقة, وسيطر على رجم الحرة وصفيان وحقل صفيان , بعد معارك مع تنظيم "داعش" .

وخاض الجيش النظامي الشهر الجاري قتالا عنيفاً ضد مسلحي (داعش) في الرقة، أسفرت عن السيطرة على قرى خربة محسن وخربة حسان وبير السبع والترقاوي والسليحية وعنز بوكردي, تزامنا مع اعلان قوات "سوريا الديمقراطية" بدء الهجوم على المدينة.

كما أعلن المصدر العسكري السيطرة على 112 كيلومتراً مربعاً جنوب شرق مدينة تدمر بحمص وتأمين المحطة الثالثة لضخ النفط بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وكان الجيش النظامي سيطر أمس السيطرة على محمية التليلة بريف تدمر الشرقي بعد معارك مع "داعش".

كما سيطر النظامي في الايام الماضية على بئر حفنة وسد آرك وسلسلة جبال التدمرية الشمالية ومنطقة ومثلث آرك والمحطة الثالثة لضخ النفط شرق مدينة تدمر, بعد معارك مع "داعش" .

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال ومساحات جديدة بريف تدمر.