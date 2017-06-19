كشف التحالف الدولي, يوم الاثنين, عن تعديلات أجريت على مناطق عمل الطيران الأمريكي في سماء سوريا, وذلك عقب التهديد الروسي باستهداف أي جسم طائر, على خلفية إسقاط التحالف مقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة.

واشار متحدث باسم عملية "العزم الصلب" للتحالف, في تصريح لوسائل إعلام روسية, الى انه "تم اتخاذ إجراءات رشيدة لتغيير مناطق عمل الطائرات في سوريا، لمواصلة محاربة "داعش" بالتزامن مع ضمان أمن الطواقم".

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ولفت المتحدث الى ان "الحديث يدور عن إجراء احترازي بعد الحوادث الأخيرة".

وجاء ذلك عقب اعلان التحالف عن تواصله امس مع الجانب الروسي عدة مرات عبر قنوات خاصة أثبتت فعالياتها, يوم إسقاط المقاتلة السورية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية, في وقت سابق اليوم, من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, كما علقت العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية.

وجاءت الخطوات الروسية المذكورة ردا على إسقاط مقاتلة "سو-22" تابعة لسلاح الجو النظامي في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة من قبل مقاتلة "إف18 آ" الأمريكية.