لقي رجل أمن بحريني مصرعه واصيب اثنين آخرين، يوم الأحد، جراء انفجار وقع في قرية الدراز.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على موقع (تويتر) أن "تفجيراً إرهابياً وقع في قرية الدراز، أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب".

وأضافت أن "الجهات المختصة باشرت إجراءاتها".

من جهته, افاد مصدر امني لصحيفة (الشرق الاوسط), لم تسمه, ان دورية امنيية تعرضت لانفجار بعبوة ناسفة, تم تفجيرها عن بعد, والامر لايزال قيد التحري لكشف ملابسات الحادث".

ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير.

وكانت حافلة لنقل الشرطة تعرضت للتفجير في المنامة شباط الماضي، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من رجال الشرطة.

وشهدت البحرين في بداية العام الحالي هجوماً إرهابياً استهدف سجن "جو" ، ما أدى الى مقتل شرطي وفرار محكومين بقضايا إرهاب.

يشار إلى ان البحرين سبق وأعلنت عن ضبط وتفكيك خلايا "إرهابية"، تتهمهم بتلقي الدعم من إيران.