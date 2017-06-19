تمكنت منظمة الهلال الأحمر يوم الاثنين، من إدخال قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى منطقة حرستا بريف دمشق، بعد تعثرها سابقا.

وقال الهلال الأحمر في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" بأنه "تمكن بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكاتب الأمم المتحدة من إدخال قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت من المفترض أن تصل حرستا ومديرا ومسرابا بريف دمشق منذ يومين" .

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واوضح أن "القافلة مكونة من 37 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية من المواد الغذائية وغير الغذائية والطحين والأدوية وألبسة الأطفال،، مشيرا إلى أن "عدد المستفيدين من هذه المساعدات يقدر بنحو 11 ألف شخص".

وكانت قافلة مساعدات إنسانية متوجهة إلى مدينة حرستا, يوم السبت, تعرضت للاستهداف, مما أسفر عن إصابة موظف في الهلال الأحمر العربي السوري.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.