أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني يوم الاثنين، أن إسقاط الولايات المتحدة لمقاتلة حربية سورية قرب مدينة الرقة، يدل على ضرورة حل الازمة السورية بطريقة سياسية ووقف الحرب في البلاد.

ونقلت وسائل اعلام عن موغيريني قولها, في ختام لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ, ان "ما حدث أظهر عدم وجود بديل لحل الأزمة في سوريا بطرق سياسية".

وكان التحالف الدولي أعلن امس الاحد عن إسقاط طائرة تابعة للجيش النظامي من طراز "سو-22"، بريف الرقة، بعد مهاجمتها مواقع لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي "يقدم دعما نشطا لهذه العملية، عبر خوضه حوارا "مع مختلف الشركاء السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي "ليس جهة محاربة في سوريا، وهو فخور بذلك".

وياتي ذلك في ظل الاستعدادات الدولية لعقد مباحصات بشأن سوريا, حيث من المقرر عقد مباحصات استانا في 4 - 5 تموز المقبل, يليها مفاوضات جنيف في 10 الشهر ذاته.